Veja quando documento de carro passará a ter formato digital

Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) de todo país tem até o mês de junho deste ano para se adaptar ao documento de carro na forma digital. Nove estados já adotaram a mudança e deixaram de usar a forma impressa.

Para ter a nova versão, o motorista deverá baixar um aplicativo gratuito no site do Detran e assim que pagar o IPVA, o documento aparecerá na tela do aparelho.

Ao ser abordado em blitz, o motorista deverá mostrar o o leitor do QR Code (código de barras em formato quadrado localizado na parte interna do documento) para os agentes.

O objetivo de dar fim ao uso do papel é evitar desmatamentos e ajudar na economia dos cofres públicos.