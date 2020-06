Dicas para fazer sucesso no Tinder e garantir 'superlikes' do crush

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Para quem vai ingressar pela primeira vez no Tinder, pode parecer um pouco confuso, mas é possível fisgar o crush usando os 'truques' certos na hora de dar match.

O UOL listou algumas dicas para bombar no aplicativo de relacionamento; confira

1. Não use óculos

Não importa se são óculos escuros ou de grau: uma armação no rosto diminui em 15% as suas chances de um match, de acordo com as estatísticas do app.

2. Fale sobre seu signo

Talvez você não acredite em signos, mas o app garante que isso pode ajudar na hora de ganhar mais superlikes.

3. Leia as bios

Entenda com quem você está conversando. "Pessoas que dedicam um tempo para cada perfil praticamente dobram o número de matchs e possuem 20% a mais de respostas nas conversas, em comparação com quem desliza para esquerda sem parar", segundo o Tinder.

4. Coloque mais de três fotos

As pessoas querem te conhecer antes de sair e te dar uns beijos. Você tem que se mostrar para isso. A grande maioria dos usuários (81%) usa no mínimo quatro fotos. Colocar menos que isso te coloca em desvantagem.

5. Sorria! Não tem jeito, aquela sua foto fazendo carão pode até ser muito boa - mas mostre esses dentes, vai valer a pena. Sorrir na foto principal aumenta suas chances de match em 14%.