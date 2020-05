Vale tudo na hora da conquista; até mentir, diz pesquisa

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Não tem fórmula mágica para despertar o interesse de alguém e é durante a conversa que é possível descobrir coisas legais na outra pessoa. Mas, segundo uma pesquisa realizada por um aplicativo de relacionamento no Brasil, 80% dos entrevistados já contaram uma mentira com intuito de impressionar os pretendentes.

De acordo com o site do Sistema Globo, o app ouviu mais de mil pessoas com idades entre 18 e 60 anos e o site separou as principais mentiras que são contadas durante a paquera:

Para manter a boa impressão e cuidado com o corpo, cerca de 19,9% contaram que vão à academia mais vezes do que costumam ir. 14,4% das pessoas ouvidas afirmaram ser mais sociáveis do que realmente são. Esconder a idade verdadeira também está no topo das mentiras mais contadas, 13,6% dos entrevistados mentiram sobre a idade - dizendo que eram mais novos.

Ainda de acordo com a pesquisa, 21,2% revelaram mentir por achar que não são suficientes para chamar a atenção, enquanto 25,8% afirmam usar desse artifício para despertar o interesse de pessoas mais atraentes.

Apenas 29,2% das pessoas disseram que contariam a verdade durante o primeiro encontro.