Mega da Virada de R$ 300 milhões é o maior valor da história

A mega da Virada é último sorteio da Mega-Sena de 2019, o concurso 2.220 que promete pagar R$ 300 milhões pra quem acertar as seis dezenas, é considerado o maior valor acumulado da história, tanto em concursos regulares, como o Mega da Virada.

O sorteio vai ser realizado no dia 31 de dezembro, às 20h, em São Paulo.

As apostas para a Mega-Sena da Virada, custam R$ 4,50 e iniciaram no dia 11 de novembro e desde o último domingo (22), as apostas estão sendo feitas exclusivamente para ela.

A Mega da Virada, diferente dos concursos regulares, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem as cinco dezenas e assim consecutivamente.