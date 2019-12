Corpo de aposentado é encontrado em estado de decomposição dentro de vila em Manaus

Um homem identificado como Antônio Correa Cabral, 68 anos, foi encontrado morto dentro de sua residência nesta segunda-feira (23) na rua Comendador Clementino, no Centro de Manaus. A vitima era proprietário de uma vila onde também morava.

De acordo com informações preliminares, o corpo do aposentado foi encontrado em estado de decomposição e possivelmente estava no local há três dias.

Ainda segundo informações, pertences da casa foram levados. A polícia aguarda o IML para fazer a remoção do corpo.