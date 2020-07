Recadastramento de aposentados do INSS está suspenso

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Manaus/AM - Pensionistas e aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) estão dispensados de fazer o recadastramento anual. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, dia 8.

A continuação da pandemia de coronavírus no País levou o INSS a tomar a medida, considerando que o público alvo do recadastramento anual são segurados na faixa etária superior a 60 anos de idade e que estão no grupo de risco, já que o recadastramento é feito de forma presencial em agências bancárias e do Instituto. As agências do INSS permanecem sem atendimento presencial.

A medida suspende o recadastramento até o dia 30 de setembro. Quem teve o benefício suspenso, deve entrar no Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) e selecionar, em “Requerimento”, o documento para “Restabelecimento de pagamento – Covid-19”. Ootram forma de pedir a volta do benefício é pelo aplicativo Meu INSS.