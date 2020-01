Ferrugem posta foto pisando em obra de arte e é criticado na internet

O cantor Ferrugem se envolveu em mais uma polêmica ao postar uma foto no Instagram apoiando o pé em um quadro de uma exposição com fotos de mulheres com deficiência e os internautas não perdoaram e criticaram a atitude do cantor. O caso aconteceu nesta terça-feira (7), no Aeroporto Internacional de Salvador.

“Achei bem merda como tratou a exposição de arte, principalmente sendo ela de mulheres com deficiência, cagou lindamente.”, disse um seguidor. “Total falta de educação e sensibilidade!”, afirmou outro.

Em julho de 2019, Ferrugem foi detonado por internautas ao pisar no pé de um fã durante um show.