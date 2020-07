Sede de associação é pichada com símbolo do nazismo e mensagens de ódio

Wilson Lima e a solidão do Poder

A sede de uma associação de moradores foi pichada com frases racistas, homofóbicas e também com suásticas (símbolo do nazismo), nesta sexta-feira (03), em Porto Alegre. O caso foi registrado na polícia.

"Me senti ameaçada, me senti incomodando algo, talvez. [citando a pichação] 'Odeio viado e odeio preto', é porque meu vice é preto, é outra pessoa que tá junto comigo. Nós nos sentimos ameaçados", diz Sara Gonçalves, de 51 anos, que é transexual, em entrevista ao Sistema Globo.

Em seu perfil oficial no facebook, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos divulgou uma nota e lamentou o episódio.