Morre, aos 101 anos, a matemática que ajudou Apollo 11 a chegar à Lua

A matemática Katherine Johnson, reconhecida por uma das mulheres que ajudou a colocar a Apollo 11 em órbita à caminha da Lua, morreu nesta segunda-feira (24) aos 101 anos, de acordo com informações da Nasa, onde ela trabalhou por 33 anos.

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW