Primeiro ano do governo Bolsonaro enfraquece apoio à democracia

Após o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro, diminuiu o apoio da população à democracia como melhor forma de governo, segundo pesquisa do Datafolha.

Segundo a Folha de São Paulo, 2.948 pessoas foram ouvidas pelo Datafolha, nos dias 5 e 6 de dezembro, em mais de 170 municípios de todo o país.

No levantamento, pessoas com maior nível de escolaridade e as que possuem renda mensal superior a dez salários mínimo apoiam a democracia como melhor forma de governo, com 85 e 81%, respectivamente. O índice também cai para os entrevistados que tem apenas o ensino fundamental (48%) e para aqueles que ganham até dois salários mínimos.

Ainda de acordo com a publicação, aumentou para 22% a população que acredita que tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.