Ex-jogador Rivaldo é detonado por internautas ao comentar sobre Bolsonaro: 'que decepção'

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

O ex-jogador de futebol da seleção brasileira, Rivaldo usou as redes sociais neste sábado (23) para sair em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após a divulgação do vídeo da reunião ministerial, que aconteceu no último 22 de abril.

"Venho agradecer ao ex-ministro [Sergio Moro] pela sua demissão. Com a saída dele aconteceu muita coisa e ninguém ficou feliz. Até eu fiquei triste pela sua saída, mas depois do vídeo que eu vi da reunião do dia 22 de abril sobre o que o presidente disse, estou a ver que Deus usou essa saída do ex-ministro para reeleger novamente o nosso presidente Jair Bolsonaro em 2022. O Brasil agradece. Deus é fiel sempre", escreveu o atleta na legenda.

O post do ex-craque de futebol causou revolta nos internautas que criticaram a publicação de Rivaldo. "Rivaldo, o que eu te admirava como jogador acabei de perder", escreveu um seguidor, "Rivaldo, que pena que vc não é inteligente nesse assunto igual foi no futebol", comentou outro, "Que decepção", comentou um fã.