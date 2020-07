Apoiador de Bolsonaro vai à frente da casa de Felipe Neto com carro de som; assista

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

A briga de apoiadores de Jair Bolsonaro contra Felipe Neto extrapolou os limites da internet nesta quarta-feira (29) e foi parar em frente à casa do youtuber. Com um carro de som e bandeiras do Brasil penduradas por toda a parte, um homem usando usando verde e amarelo gritava contra Felipe no microfone, na entrada do condomínio de luxo onde ele mora.

"Cadê você, Felipe Neto? Venha debater comigo aqui. Nós estamos numa democracia. Cadê você, Felipe Neto? Cadê você, Felipe Neto? Destruidor de famílias brasileiras", dizia o homem, enquanto uma música com vozes infantis tocava ao fundo "Diga não à ideologia de gênero.".

Em seguida, o homem se exaltou ainda mais contra o youtuber e passou a proferir ofensas: "Uma pessoa imunda, sem escrúpulos", gritava ele, enquanto vizinhos e motoristas observavam a cena.