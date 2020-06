Premonição? Mano Brown revela sonhos apocalípticos que teve antes da pandemia

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

O rapper Mano Brown, integrante dos Racionais MC's, causou arrepios nesta quarta-feira (24) ao revelar em entrevista a Drauzio Varella, que teve um pesadelo "sinistro" com o fim do mundo antes da pandemia do coronavírus. "Eu tinha tido uns sonhos. Eu vinha sonhando com um sentimento muito parecido com aquele há meses. E sempre vinha o mesmo sonho de uma coisa grande que estava vindo e eu tinha medo, tentava fugir. Quando eu conseguia fugir, as pessoas que estavam comigo eram estranhas. Eu não conhecia. Mas a gente tentava todo mundo correr para um lado só", lembrou.

"Era uma coisa sinistra, eu acordava e não ligava porque era uma coisa muito fora do normal. 'Ah, não ligo para isso, eu me preocupo com coisas do dia a dia'. Era um sonho tão fora do normal que eu não dei moral. Depois, eu sonhei de novo, sonhei de novo. Duas noites em sequência, eu sonhei com esse sentimento de uma coisa grande vindo. Não sei se era água, o que era aquilo. E no dia da pandemia eu senti exatamente aquilo", contou o rapper.

"Eu olhei pela janela, vi o Sol baixando e o medo no ar. Aquele medo, medo do fim do mundo. Mano, o mundo vai acabar, mano. E agora, o que será de nós? Pensei que isso só acontecesse na Bíblia. Eu senti o gosto do sonho, fiquei com medo. Falei que não queria sonhar mais, não. De lá para cá, meus sonhos ficaram todos leves, bem leves. É engraçado", disse.

O bate-papo abordou ainda assuntos como racismo e música.