10 aplicativos inusitados e úteis que você precisa ter no celular

Desde que entramos na era digital com os smartphones sempre à mão, os aplicativos são nossos leais escudeiros. Hoje em dia é possível fazer quase tudo pelo celular, desde pagar contas e jogar na loteria até fazer a compra do mês e pedir caronas.

Mas, além dos aplicativos que a maioria conhece e utiliza - como os de troca de mensagens, de entrega de comida e de transporte - existe uma série de outras ferramentas muito úteis, capazes de facilitar e muito a vida das pessoas. Selecionamos algumas. Confira:

Natural Cycles - Já imaginou um aplicativo que sabe o dia exato em que você está ovulando? O Natural Cycles promete alertar a data do seu período fértil. Para usar é preciso medir a temperatura do seu corpo com um termômetro comum e inserir a informação no app. A tecnologia usa estes dados para mapear o seu ciclo e assim , informar se você está fértil ou não. Mas atenção! O aplicativo garante efetividade de 93% á 98% Os valores podem variar de 6 a 9 dólares no plano mensal a 49 dólares no plano anual.

Akinator - Pense em um personagem fictício ou real. Pensou? É homem? Ele canta? É loiro? Jovem? Você vai responder estas perguntas para o Akinator, aplicativo que replica aquela brincadeira da nossa infância. O gênio virtual funciona com um imenso banco de dados e um algoritmo muito bem estruturado que aprende com os próprios usuários. O jogo é gratuito e está disponível na Play Store e App Store.

Língua do Bebê - Ideal para mamães e papais de primeira viagem que ainda não entendem muito de bebês. Este aplicativo identifica os tipos de choro da criança e diz qual a melhor forma de resolver o que está acontecendo. Por exemplo, se o neném estiver chorando porque está com cólica, o aplicativo identifica e mostra como fazer com que a cólica pare. O app é pago, mas a ferramenta pode ser usada sem internet e garante um período de teste grátis.

RunPee - Você é aquela pessoa que vai ao cinema, sempre fica apertado, tem que ir ao banheiro e perde a parte mais importante do filme? Seus problemas acabaram! Sim, o aplicativo RunPee informa qual é o melhor momento para você dar aquela corrida ao banheiro. Basta informar qual filme você está assistindo que a ferramenta diz qual cena não é tão importante assim e quanto tempo de duração ela possui, permitindo que você faça suas necessidades tranquilamente.

Flush - Quase todas as pessoas já passaram por um momento de aperto na rua onde não havia nenhum banheiro por perto, e quem já viveu esta situação sabe o quanto é desesperador. Para evitar este tipo de "saia justa" o aplicativo Flush reúne os lugares mais próximos com banheiros públicos ou pagos disponíveis. A ferramenta é gratuita e está disponível para IOS e Android.

Cataki - Criado no Brasil, o Cataki é uma ótima iniciativa que reúne catadores de materiais recicláveis em uma só plataforma. Se você tem algum material disponível para reciclagem, entulhos, restos de podas, móveis velhos, e outros itens volumosos, basta conectar-se ao app e chamar um catador que esteja próximo de sua casa. O aplicativo está disponível para Android e IOS.

Hater - Este app de relacionamentos é similar ao famoso Tinder, mas com um diferença inusitada: você dá match com pessoas que odeiam as mesmas coisas que você. São mais de 3 mil tópicos para você marcar aquilo que odeia, e assim, encontrar a sua alma gêmea do ódio. O aplicativo é gratuito e está disponível na Play Store e na App Store.

Photomath - Se você não é muito bom em matemática e tem dificuldades em resolver contas muito rápido, baixe o Photomath. A ferramenta funciona como uma espécie de calculadora, mas invés de você digitar os números para resolver uma conta, basta tirar uma foto da equação que o app vai mostrar o resultado. É possível fazer o download no IOS e no Android e é totalmente gratuito.