Veja calendário atualizado de pagamento do auxílio emergencial por grupos

Veja como será feito os pagamentos do auxílio emergencial dos seguintes grupos:

1. Inscritos no aplicativo e site

A primeira parcela para esses beneficiários começou a ser paga em 14 de abril. Os pagamentos são feitos em até cinco dias úteis após o cadastro. Nesta terça (22), outros 4,1 milhão vão receber o benefício.

A segunda parcela foi antecipada para esta semana, de acordo com o calendário:

- 23 de abril para nascidos em janeiro e fevereiro

- 24 de abril para nascidos em março e abril

- 25 de abril para nascidos em maio e junho

- 27 de abril para nascidos em julho e agosto

- 28 de abril para nascidos em setembro e outubro

- 29 de abril para nascidos em novembro e dezembro

A terceira e última parcela está programada para maio:

- 26 de maio para nascidos de janeiro a março

- 27 de maio para nascidos de abril a junho

- 28 de maio para nascidos de julho a setembro

- 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

2. Beneficiários do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber nas mesmas datas e da mesma forma em que recebem esse benefício.

A primeira parcela do Auxílio Emergencial já foi paga àqueles cujo último dígito do NIS é igual a 1, 2 ou 3. Os demais seguem o calendário:

- Quarta-feira (22): 1.924.261 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 4

- Quinta-feira (23): 1.922.522 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 5

- Sexta-feira (24): 1.919.453 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 6

- Segunda-feira (27): 1.921.061 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 7

- Terça-feira (28): 1.917.991 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 8

- Quarta-feira (29): 1.920.953 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 9

- Quinta-feira (30): 1.918.047 beneficiários cujo último digito do NIS é igual a 0

Segunda parcela: últimos dez dias úteis de maio

Terceira parcela: últimos dez dias úteis de junho

3. Inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

A primeira parcela foi creditada para esses beneficiários entre os dias 14 e 17 de abril. Outros 1,2 milhão de beneficiários cujos cadastros foram validados pelo Dataprev no último domingo irão receber na quarta-feira (22).

Segunda parcela:

- 23 de abril para nascidos em janeiro e fevereiro

- 24 de abril para nascidos em março e abril

- 25 de abril para nascidos em maio e junho

- 27 de abril para nascidos em julho e agosto

- 28 de abril para nascidos em setembro e outubro

- 29 de abril para nascidos em novembro e dezembro

Terceira e última parcela:

- 26 de maio para nascidos de janeiro a março

- 27 de maio para nascidos de abril a junho

- 28 de maio para nascidos de julho a setembro

- 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro