Resultados de exames do SUS podem ser acessados por portal e aplicativo

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (5), que já estão disponíveis o portal e o aplicativo do Conecte SUS Cidadão, iniciativa que vai interligar as informações de saúde dos diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde. Hoje, por meio do aplicativo, o usuário pode visualizar os resultados dos exames para detecção do coronavírus realizados em laboratórios já credenciados. Também houve uma modernização da tecnologia e segurança, que coloca todas as informações na nuvem.

O cidadão acessa suas informações por meio do celular, computador ou tablete, utilizando apenas o CPF, no momento que precisa.

Os usuários podem também acessar no App, informações sobre seus medicamentos, suas consultas, seus exames - incluindo o de detecção do coronavírus - suas vacinas, os remédios disponibilizados na Farmácia Popular, dados e orientações sobre doação de sangue, informações e orientações sobre transplantes de órgãos, entre outras funcionalidades.

Outra funcionalidade importante do Conecte SUS Cidadão é o calendário de vacinas. Nele o cidadão consulta todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada, com informações como dose, lote e validade. Essa funcionalidade é automática e não exige mais que o usuário cadastre manualmente esses dados. Além disso, é possível acessar o calendário de vacinas previstas para crianças, adolescentes, gestantes e adultos.