Após sequestro de motorista de App, homens são mortos em Manaus

Manaus/AM – Dois homens acabaram mortos na noite desta quinta-feira (2) após a Polícia Militar realizar buscas por um motorista de aplicativo que foi sequestrado e jogado dentro do porta-malas do próprio veículo, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

As buscas iniciaram após colegas de profissão do motorista tomarem conhecimento da ação criminosa. Eles acionaram a polícia e conseguiram encontrar o veículo modelo HB20 no bairro do Monte das Oliveiras.

Uma perseguição policial foi iniciada, e os homens, após suposta troca de tiros com a polícia, foram baleados e colocados dentro da viatura para serem conduzidos para um Pronto Socorro na Zona Leste, mas já chegaram sem vida na unidade hospitalar.

A vítima não sofreu nenhum tipo de ferimento e o caso foi registrado na Central de Flagrantes da Zona Norte.