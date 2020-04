Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, cria app de lives para fugir de regras do Youtube

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

O sertanejo Matheus, da dupla Matheus e Kauan, deve lançar um aplicativo para realizar lives sem se preocupar com as exigências feitas pelo Youtube. O 'Live, Live Brasil' está em fase de testes e também fará ações solidárias com o intuito de ajudar quem depende da música indiretamente e também hospitais e outras entidades, segundo o colunista Léo Dias.

"Não queremos competir com ninguém, mas os artistas precisam se divertir e os fãs também. A partir do momento que você tem muitas regras a cumprir, como é o caso do Youtube, o artista não fica tão livre. É uma forma visionária de ver o mercado que está se abrindo. Quero que seja um aplicativo com vida longa", disse o músico ao colunista.

Ainda de acordo com Léo Dias, uma taxa de R$ 10,00 pode ser cobrada por acesso para cada evento no aplicativo e os assinantes vão poder interagir na plataforma, escolher repertório, enquetes e vídeos exclusivos do artista.

O anúncio do app nas redes sociais da dupla e a previsão é que fique disponível em 30 dias.