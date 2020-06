Pesquisa revela que 30% das pessoas perguntam o signo do pretendente antes de engatar romance

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Uma pesquisa feita pelo aplicativo de relacionamento Badoo revelou que 30% das pessoas perguntam o signo do paquera antes de relacionar. 23,67% de seus usuários acreditam que o signo do futuro parceiro é essencial na hora de construir uma relação com o crush.

De acordo com o site Isto É, foram entrevistados 1.149 pessoas que utilizam o app para conhecer novas pessoas. Cerca de 21% dos entrevistados consideram importante pesquisar o horóscopo com frequência. A surpresa são os homens que estão mais preocupados com a compatibilidade dos signos e representam 8,99%. Quase a metade, com 4,65%, das mulheres acham necessário verificar o signo.

Em entrevista ao site, a astróloga Mariana Fernandes a consulta nosa astros não deve ser o único caminho na hora de escolher o parceiro, deve ser analisado outros aspectos e lerta: “Realmente, nós não temos 12 grupos distintos de pessoas por aí. Essa escolha, com base na astrologia, só deve ser levada em consideração após um estudo do mapa composto do casal, porque, assim, os resultados serão mais assertivos".