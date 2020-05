Para marcar encontros, solteiros exibem exames de coronavírus em aplicativos de relacionamento

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Usuários de aplicativos de relacionamento estão exibindo os testes de anticorpos de coronavírus para marcar encontros nos EUA durante a pandemia mundial e driblar o distanciamento social, segundo reportagem do Sistema Globo.

Ainda de acordo com a publicação, os usuários usam os exames com resultados negativos para garantir encontros sem risco de contaminação com o vírus.

"Cerca de uma semana e meia atrás, meus clientes começaram a me perguntar coisas como 'Maureen, essa pessoa com quem você me combinou, você acha que ela teve o coronavírus?' Estamos perguntando às pessoas se elas estão confortáveis em compartilhar se elas já tiveram e se gostariam de saber se a pessoa com quem elas combinaram já teve o vírus" disse Maureen Nelson em entrevista à reportagem.

O teste positivo de anticorpos não é uma garantia de imunidade, nem uma barreira à reinfecção, de acordo com o site.