Retorno do Orkut deixa internautas eufóricos; saiba mais

Um dos principais assuntos na manhã desta terça-feira (4) foi o ressurgimento do Orkut. Apesar da euforia, a rede social não é a mesma que fez sucesso na década passada, e na descrição do aplicativo, há informações de que o site está sendo desenvolvido por uma fã que está recriando com as mesmas ferramentas.

Ainda segundo a descrição do site que pode ser acessado também como aplicativo, não há possibilidades de internautas acessarem a antiga a rede filiada ao Google, que encerrou as atividades em 2014.

Apesar de ter o mesmo designer, o orkut.br pode ter estabilidades e ferramentas que ainda não funcionem, uma vez que ainda está em desenvolvimento. Na descrição, não há informações sobre a segurança dos internautas.

No Twitter, o assunto causou alegria e muitas recordações: