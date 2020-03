Para maioria das mulheres, manter relações sexuais pode se tornar angustiante, diz pesquisa

O mau exemplo do coronel Menezes

Uma em cada cinco mulheres sofre de disfunção erétil feminina, o que representa mais da metade das jovens entrevistadas em um estudo australiano publicado na revista Fertility and Sterility, segundo o site UOL. Participaram da pesquisa cerca de 7 mil mulheres entre 18 e 39 anos.

Entre os motivos, as mulheres tendem a sentir angústia ou qualquer tipo de descontentamento emocional que cause estresse, infelicidade e até constrangimento.

Ainda de acordo com a publicação, a pesquisa descobriu que várias mulheres jovens tinham problemas sexuais e ficou surpresa com a quantidade de mulheres que relataram algum tipo de sofrimento pessoal relacionado ao sexo. As preocupações do dia, como casa, contas, filhos e até o companheiro podem comprometer o desempenho sexual das mulheres.