Principais sintomas de apendicite; saiba mais

O apêndice é um pequeno órgão em forma de bolsa localizado no começo do intestino grosso que tem a missão de enfrentar infecções locais. Em alguns casos, ele pode sofrer com uma inflamação aguda, a chamada apendicite, localizada na região lateral e inferior direita do abdome.

Diante desse tipo de problema, a única opção é partir para a cirurgia na qual o apêndice é retirado. O quadro é evolutivo e, se não for tratado adequadamente, pode levar a complicações sérias. “Por isso, o ideal é que o especialista examine o paciente o quanto antes”, diz André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico.

“Por causa da pandemia, muitas pessoas que estão apresentando sinais de apendicite estão demorando em se dirigir ao hospital, o que pode ser perigoso e, como o tratamento é sempre cirúrgico, não há outra opção”, alerta.

Conheça os principais sintomas da doença e, diante de qualquer um deles, converse com seu médico:

1 – Dor progressiva, que começa leve e se intensifica e ocorre de maneira difusa na região do abdômen e depois se concentra na sua lateral direita;

2 – Febre.

3 – Inapetência.

4 – Parada na eliminação de gases e fezes.

5 – Náuseas e vômitos.