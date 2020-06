Governo espanhol responde ao apelo de Miley Cyrus em meio à pandemia do coronavírus

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

A cantora norte-americana Miley Cyrus fez um apelo ao presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, e ao primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ao pedir proteção para a população da Europa mais vulnerável na pandemia do novo coronavírus.

No twitter, a cantora escreveu: "Espanha, vocês uniram-se em solidariedade com o 'Black Lives Matter' [vidas negras importam] com os Estados Unidos. Temos que seguir juntos contra a Covid-19 e o grande impacto nas comunidades mais desfavorecidas, especialmente entre as pessoas de cor. Por favor, unam-se".

Após o apelo, Pedro Sanchez respondeu à artista no twitter e se comprometeu em unir forças em combate à doença. "Espanha está entre os líderes de iniciativas como o ACT-Accelerator para garantir um acesso equitativo a vacinas, tratamentos e meios de diagnóstico para combater a Covid-19. O nosso compromisso é forte, Miley. União e resposta multilateral é o único caminho para não deixar ninguém para trás".

A Itália contabiliza 34.223 mortos e mais de 236 mil casos confirmados de coronavírus. Já a Espanha atingiu a marca de 27.136 mortos e quase 242 mil casos confirmados no país, até esta sexta-feira (12), segundo o site UOL com base nos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Foto: Reprodução/Twitter