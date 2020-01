Apedrejado, homem é encontrado morto em verdadeira cena de terror em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda desconhecido, foi morto a pedradas na madrugada desse sábado (11) na rua Acara, no bairro Lago Azul, na Zona Norte.

Informações preliminares dão conta de que o crime ocorreu por volta das 3h20. Populares encontraram o homem totalmente ensangüentado na via e acionaram o Samu.

Uma ambulância foi até o local, mas assim que chegou, um enfermeiro constatou a morte. A polícia esteve no local e encontrou uma verdadeira cena de terror, porém, não havia testemunhas do crime. A investigação está em andamento e o corpo se encontra no Instituto Médico Legal (IML).