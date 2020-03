Luciana Gimenez não consegue vender apartamento de luxo e internautas reagem: 'Tá explicado'

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Em entrevista ao colunista Léo Dias, a apresentadora Luciana Gimenez revelou sobre a dificuldade que tem passado ao tentar vender um apartamento de luxo localizado no Parque Cidade Jardim, em São Paulo. O imóvel está à venda por R$70 milhões e ela decidiu sair do lugar após a separação do ex-marido, Marcelo Carvalho.

“Infelizmente não [vendi]. Acredite, Leo, tudo que eu mais queria te dizer agora é que sim [vendi], mas continuo infelizmente no mesmo apartamento”.

Ao colunista, a apresentadora contou que só a taxa de condomínio custa R$ 30 mil por mês e um IPTU que gira em torno de R$ 6 mil.