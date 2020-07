Mensagens mostram que Queiroz usou apartamento de ex de Wassef para se esconder

Wilson Lima e a teoria do nada

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ), descobriu que Fabrício Queiroz não só se escondeu em imóveis de Frederick Wassef, em São Paulo, como também se hospedou no apartamento da ex-mulher do advogado, a empresária Maria Cristina Boner, no Rio de Janeiro.

A informação divulgada pelo site Extra, revelou que conversas e fotos trocadas entre Márcia Aguiar, esposa de Queiroz, e o ex-assessor entregaram a localização do imóvel e levaram ao nome de Maria Cristina.

Em algumas das mensagens, Márcia avisa Luís Gustavo Botto, outro advogado envolvido no caso, que Fabrício está no Rio com o filho. Gustavo chega a dizer que Queiroz é “maluco” e afirma que vai marcar uma cerveja com ele.

No dia 24 de novembro de 2019, em nova conversa, Queiroz diz a Márcia que dormiram na casa do “Anjo” e o marido chega a mandar para ela, uma foto do filho sentado em um sofá branco em um apartamento luxuoso.

Minutos depois, Felipe, o filho faz várias selfies no local e envia para Márcia. Os dados entregaram a localização e levaram os investigadores a rua Jerônimo da veiga, no bairro Chácara Itaim, no apartamento da empresária.

Ela, porém, diz que não escondeu ninguém no local e afirma por meio do advogado que não vai se manifestar por enquanto, mas pontuou que mora em São Paulo e não mais no Rio.