Vídeo: PM de folga invade apartamento e agride mulheres com cassetete

Um policial militar agrediu com um cassetete mulheres que estavam reunidas por volta das 22h dentro de um apartamento no bairro Coral em Lages, na Serra catarinense. A ação foi gravada em dois vídeos que foram divulgados nas redes sociais na noite de segunda-feira (3).

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Militar informou que o caso ocorreu fora do âmbito profissional, pois o policial está afastado do trabalho por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. A corporação também informou que determinou a instauração de um procedimento interno para apurar o caso.

As imagens mostram o policial discutindo com as mulheres e batendo com o cassetete sobre a mesa. Um dos registros mostra o policial desferindo golpes no rosto, nas costas e nos braços das jovens. As agressões começam depois que uma mulher entra no apartamento e tenta tirar o celular de uma das jovens, que gravava a ação.

Segundo relatos das vítimas, a discussão começou porque as mulheres comemoravam a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso da universidade. Quatro delas são moradoras do apartamento, e uma quinta jovem estava no local. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, o comando da Polícia Militar em Lages afirmou que, assim que ficou sabendo do caso, determinou a instauração de um procedimento correcional competente para a apuração. Ainda afirma que considera um fato isolado, que não condiz com a formação dos policiais catarinenses, e ressalta que não “coaduna com qualquer conduta irregular, bem como violência contra a mulher”.