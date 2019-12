Baterista morre após sofrer descarga elétrica ao montar aparelho de som

O músico Eduardo Henrique Araújo, de 31 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite de sábado (28) enquanto manuseava equipamentos eletrônicos em uma casa de eventos na praia da Barra Grande, localidade do município de Cajueiro da Praia, no litoral do Piauí. O músico está sendo velado durante a tarde deste domingo (29) em uma funerária no Centro de Teresina.

Segundo um site de notícias do Globo, Dudu Batera, com era mais conhecido, trabalhava como baterista na banda Dona Bia, que se apresentaria na noite de sábado em Barra Grande. Dudu também fez parte da banda Mero Homem, que terminou após a trágica morte do vocalista Irisnaldo de Oliveira Pinho, em 2018.

Conforme relato de familiares do músico, Eduardo foi vítima de um acidente enquanto montava o som que iria usar durante a apresentação deste sábado. O rapaz foi vítima de uma forte descarga elétrica em um dos equipamentos. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no local.

Amigos e familiares se reunira em uma funerária no Centro de Teresina. O sepultamento de Eduardo está marcado para acontecer às 17h no Cemitério Santo Antônio, no bairro Buenos Aires, na Zona Norte de Teresina.