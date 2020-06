Mãe reencontra filho desaparecido ao vivo durante jornal: 'vai tomar uma surra'

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

O jovem que estava desaparecido há mais de 5 dias reapareceu, nesta sexta-feira (26), enquanto a mãe dava uma entrevista ao vivo para o programa 'Cidade Alerta' do Rio Grande do Sul.

De acordo com o UOL, a mãe do rapaz conversava com a repórter Daiane Dalle Tese quando inesperadamente, o jovem aparece entrando em casa. "Gente, é ele! Eu não acredito!", diz a mulher desesperada. "Você vai apanhar agora!", dispara ela na sequência.

Ao vivo, a repórter tentava explicar a situação. "A mãe e os amigos estavam preocupados com ele e resolveram chamar a gente para ajudar. Acho que a gente trouxe sorte para essa família". Daiane continuou repercutindo a reação da mulher ao encontrar o filho.

"Ela está nervosa. Ela tem problema de saúde. Agora vamos ver o que a família vai decidir, se vai ter ou não briga". A mãe começa ameaçar bater no filho e se desculpa com os telespectadores: "Peço perdão a todo mundo. Agradeço de coração a todos que fizeram tudo por ele. Ele vai tomar uma surra".

A repórter Daiane Dalle Tese compartilhou o momento nas redes sociais e já teve mais de 3 mil visualizações.