Antônio Fagundes é bloqueado pelo Instagram após atitude inusitada

O ator Antônio Fagundes teve o perfil no Instagram bloqueado pela rede social após mandar mais de 4 mil emojis aos fãs.

Fagundes explicou o motivo de ter sido bloqueado. “Na sexta-feira eu postei uma foto minha com a Alexandra no camarim, lembrando do teatro e eu recebi comentários tão lindos. Todo mundo sabe que sou eu mesmo quem responde, que leio e curto todos os comentários, respondo pra alguns. E esses eram todos tão lindos que eu resolvi que eu ia comentar cada um que tinha feito uma postagem pra mim”, disse.

“Respondi com uma florzinha pra cada um e, o que aconteceu? O Instagram bloqueou os meus comentários porque eles acharam que era um robô. Mas não era, não, era euzinho mesmo. Então não reparem se não tiver comentário aí por uns tempos, porque o Instagram está tentando entender aí quem é que manda mais de 4 mil rosas. Fui eu”, explicou aos risos.