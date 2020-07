Caso Arthur Aguiar: Leo Dias expõe nova traição do ator com apresentadora Antonia Fontenelle

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

O colunista Leo Dias divulgou na madrugada deste domingo (05) mais uma traição do ator Arthur Aguiar. Dessa vez, com a apresentadora Antonia Fontenelle. No twitter, Leo escreveu: Aiiiii gente... Eu esqueci de incluir a Antônia Fontenelle no Power Point. Na verdade, eu não sabia onde colocar. Sim, sim ... ela também ficou com o Arthur. Boa noite a todos. Vou dormir. Chega por hoje", revelou.

A apresentadora Antonia Fontenelle confirmou o caso e respondeu ao colunista na rede social. "Porra Leonardo, vai dormir, dobra o rivotril e para de arrumar confusão. Isso foi em 2014, época de playboy, eu tava um pouco rebelde. Aproveito pra pedir desculpas pra as que estavam com ele nessa época".

Após o término do casamento de Arthur Aguiar com a coach Mayra Cardi, o ator vem sendo alvo de duras críticas e se envolveu em uma polêmica após a ex ter divulgado que o motivo do fim do relacionamento seria as inúmeras traições por parte do artista.

Foto: Reprodução/Twitter