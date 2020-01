Ex-BBB argentina Antonella revela detalhes de caso com Cauã Reymond e namoro com Junior Lima

Lembra dela? A argentina Antonella Avellaneda, que participou do BBB 4, revelou que já viveu um affair com Cauã Reymond no passado. Ela também contou que namorou Junior Lima, irmão de Sandy, por três meses.

Segundo ela, o caso aconteceu em um hotel de São Paulo, em 2004. "Ele estava gravando uma novela em São Paulo e se hospedou no mesmo hotel em que eu tenho flat, lá em Moema. Daí, a gente se encontrou, ele me chamou e ficamos uma vez. Ele é muito top, muito gato mesmo", contou ela, que explicou que o galã estava solteiro:

"Mas ele não estava com a Grazi [Massafera] ainda. Foi antes dela (risos)", disse. O romance com Grazi Massafera, que ficou famosa após participar do BBB 5, começou em 2007.

Namoro com Junior: ciúmes e sogra que não aprovava

Antonella contou, ainda, que teve um relacionamento sério com Junior Lima, irmão de Sandy, durante três meses entre 2005 e 2006. "Conheci ele quando eu trabalhava na rádio Transamérica, na época. Ele foi lá com a banda dele. A gente deu selinho lá na rádio, de brincadeira, e daí ele me convidou para ir a um show dele. Eu fui e começamos a namorar escondido".

Segundo ela, o romance acabou porque Noelly, mãe de Junior, não aprovava o namoro: "Uma vez, em São Paulo, num show dele, ele ficou com ciúme porque tinha um monte de menino dando em cima de mim. Aí ele me pegou pela mão e me tirou da balada. Foi aí que fotografaram a gente e todo mundo viu que a gente namorava. Namoramos por três meses e terminamos porque a mãe dele não queria que a gente ficasse mais", explicou.

Apesar disso, ela só guarda boas lembranças do músico: "Ele foi muito gente boa, atencioso, carinhoso, um homem bem elegante. (...) É um menino muito legal e sempre foi muito gentil comigo.".