Manifestantes queimam bandeira do Brasil durante protesto; Veja vídeo

Manifestação antifa em Curitiba pic.twitter.com/F9chEnkIHi — Daniel Mamede (@DanielMamede) June 2, 2020

Manifestantes em Curitiba arrancaram e queimaram uma bandeira do Brasil, na noite desta segunda-feira (01), em frente ao Palácio Iguaçu, na sede do governo do Paraná. O ato foi convocado nas redes sociais e é inspirada nos protestos dos Estados Unidos após a morte do ex-segurança George Floyd.

As mortes de jovens e adolescentes pela polícia brasileira também foram citados durante as manifestações no local.