Taís Araújo se pronuncia na web em combate ao racismo

A atriz Taís Araújo aderiu ao movimento na internet “Blackout Tuesday” e compartilhou a imagem preta em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (02) em combate ao racismo.

“É pela Cláudia Silva Ferreira, Jenifer Cilene, Kethellen de Oliveira Gomes, Kauã Rozário, Kauê Ribeiro, pela Agatha Félix, por João Pedro Mattos, Marielle Franco, George Floyd e outras tantas pessoas que tiveram suas vidas arrancadas. Para todos e por todos que ainda estão vivos”, refletiu sobre a morte de pessoas prestas na legenda da postagem.

Os seguidores comentaram sobre o posicionamento da atriz e aderiram ao movimento. “E para que não sejamos mais vítimas desse Racismo Estrutural, que além de atacar as vidas, também destrói o emocional do nosso Povo Preto”, “enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. TIRE SEU RACISMO DO MEU CAMINHO”, foram alguns dos comentários na publicação.