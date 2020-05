Bolsonaro ao apoiar manifestação antidemocrática: 'chegamos ao limite, não tem mais conversa'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Na manifestação com pautas antidemocrática que aconteceu neste domingo (3) em frente ao Palácio do Planalto, em seu favor, o presidente Jair Bolsonaro incentivou os apoiadores que pediam por intervenção militar, e pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Ao conversar com os eleitores aglomerados e sem máscaras, ele disse que as Forças Armadas estão com ele. E disse: "Peço a Deus que não tenhamos problema nesta semana. Chegamos ao limite. Não tem mais conversa. Daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de um lado só não. Amanhã nomearemos o novo diretor da PF”, disse.

Ele afirmou, ainda, que “não haverá mais interferências no governo”, o que soou como claramente antidemocrático para os demais poderes.

A manifestação contou ainda com bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, além de ter sido palco de agressões a repórteres.