Ex-BBB Cowboy explica mudança de aparência que 'chocou' o público

O ex-BBB Rodrigo Cowboy falou sobre as mudanças em sua aparência após ter uma forte reação do público ao aparecer bem diferente de quando estrelou o reality show vencido por ele em 2002.

Hoje aos 50 anos, ele impressionou com o rosto muito mais magro, mas explicou que não só está muito saudável, como irá participar de uma competição de triathon, o Ironman: "Não estou doente! Pelo contrário, meus hábitos hoje são muito mais saudáveis e regrados”, disse. “A princípio, [a competição] stá marcada para novembro, vamos ver como vai ser com essa doença aí”.

Rodrigo também deu o que falar ao perder todo o dinheiro que ganhou no Big Brother Brasil 2. Na época, o prêmio era de R$ 500 mil. Ele voltou a ser treinador de cavalos e também trabalha como corretor de imóveis: “Investi no que não conhecia e não deu certo. Acho até que naquela época, o dinheiro valia bem mais. Comprei mil bezerros por R$ 350 cada e hoje se eu fosse comprar teria que desembolsar R$ 1,5 mil”,

Sem bezerros ou fazenda, além de também ter precisado vender os apartamentos que comprou para as duas filhas, Rodrigo vive em uma casa alugada na região do Ribeirão Preto, com a segunda esposa e o filho do casal. "Não deu ainda para comprar uma casa, Mas vai acontecer. Tenho hábitos muito simples. Continuo no que chamo de luta”, disse.