Marília Mendonça faz foto em espelho e detalhe chama atenção dos fãs; Confira

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Marília Mendonça impressionou os fãs ao postar algumas fotos no Instagram nesta quinta-feira (13). Nos cliques, Marília exibiu a boa forma após o nascimento de Léo, fruto do relacionamento com Murilo Huff.

Nas fotos, ela surgiu com um look bem confortável e moderninho: uma saia longa e com brilhos, preta, jaquetinha preta e tênis.“Onde é que mora sua lucidez?”, escreveu na legenda. Mas, o que chamou a atenção dos seguidores foi o corpinho magro da cantora após 2 meses que deu à luz ao seu primeiro filho.

Comentários como “Gente ela já tá magérrima. Maravilhosa”, “Mais linda depois dessa gestação”, “Cada dia que passa tu tá mais linda Marilinha”, turbinaram o clique da sertanejo.