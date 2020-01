Maraísa faz plástica no nariz e exibe resultado: 'to igual um panda'

O ano começou com muitos bisturis para Maiara e Maraísa. Após a irmã colocar silicone nos seios, Maraísa se submeteu a uma rinoplastia - cirurgia plástica no nariz. O procedimento aconteceu na semana passada.



Maraísa publicou fotos mega maquiada após a cirurgia.

Neste sábado, Maiara postou um vídeo com hematomas abaixo dos olhos - o que é comum após rinoplastias - e com um curativo no nariz, se maquiando e já adiantando o resultado do procedimento aos fãs. "Gente, eu tô parecendo um panda", disse. "Para quem não sabe, eu passei e aproveitei para ajustar um desvio de septo", explicou.

Em outras fotos, ela exibiu o narizinho empinado, toda sorridente e super maquiada.