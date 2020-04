Veja o antes e depois de Rafa Kalimann, com botox, lipo, silicone e plástica nas orelhas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

A Rafa Kalimann como é vista no hoje Big Brother Brasil é fruto de uma extensa lista de procedimentos estéticos. A influencer de 27 anos já nasceu bela, porém não estava satisfeita e ao longo dos anos fez cirurgias como lipoescultura, silicone nos seios e plástica para 'corrigir' as orelhas de abano. Ela também aposta em botox e preenchimento labial.

Hoje com curvas abundantes, Rafa já fez um perfil mais 'magrinho' no passado. Ela fez lipoescultura para 'desenhar' a cintura. Em bate-papo com as sisters no BBB20, ela abriu o jogo, explicando que sentiu a barriga lisinha logo após a lipo.

E também contou sobre os outros procedimentos: 'Fiz botox em novembro e já caiu um pouco. Também fiz preenchimento labial. Faço sempre. Eu tenho lábio carnudo, mas fica maior assim. No dia em que faço, fica imenso, muito inchado. Mas não escondo, não”.