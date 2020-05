Rafa Kalimann anuncia doação de R$ 150 mil para instituições brasileiras em combate ao coronavírus

O maior inimigo de Bolsonaro

A influencer Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB20, anunciou neste domingo (03) em seu perfil oficial do Instagram, que vai doar o prêmio de R$150 mil do reality para instituições do Brasil de combate ao coronavírus. Rafa disse que desde que entrou no programa tinha a ideia de doar para ONGs que ajudam crianças da África, mas que no momento, a prioridade é o Brasil.

"Vivi coisas que me trouxeram tanta felicidade, euforia, tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo [sinto] uma preocupação muito grande com a realidade [a pandemia de coronavírus]. Nós saímos lá de dentro e nos deparamos com um mundo completamente diferente do que o que deixamos aqui", disse.

Rafa Kalimann é embaixadora da ONG Missão África e afirmou que vai continuar com o seu projeto no continente africano. "Meu projeto da África vai continuar acontecendo, meus sonhos continuam de pé, isso nunca mudou, não vai mudar. Mas esses R$ 150 mil serão doados para o Brasil. Ainda estou pesquisando a melhor forma de fazer isso", completou.