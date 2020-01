Eduardo Sterblitch faz desabafo sobre luta contra síndrome do pânico

Eduardo Sterblitch falou, durante o programa Encontro nesta terça-feira (14) sobre a luta que vem travando contra uma síndrome do pânico.

"Tenho várias crises. Faço terapia duas vezes na semana, então aprendi que sou muito sensível. Meio que capturo, às vezes, coisas que nem são minhas e isso me faz mal. É esquisito, mas comecei a perceber que lido bem com as minhas crises com a minha criatividade", explicou.

O humorista e ator afirmou ainda que consegue antecipar quando terá um episódio da crise: "Meio que percebo o que está acontecendo. Busco pedir ajuda da minha esposa, de um amigo, ligo pra minha mãe para tentar ter alguma outra visão e trabalho a respiração. Penso: 'Se for morrer, vou morrer muito bem, respirando profundamente e calmo'. Porque é melhor morrer calmo do que nervoso, aí começo a achar isso engraçado".

"Fico fantasiando algumas situações para tentar burlar minha cabeça e encontrar uma saída", disse ele, que afirmou ainda que não é fácil confessou não ser fácil explicar uma crise. "É difícil explicar para alguém que nunca teve uma crise como é ter a sensação de morte, mas sem ser exatamente. Parece que você foi iluminado e percebe que é tudo muito pequeno. Você vai para uma outra física. Seu corpo reage de um jeito que você não entende", disse.

Em 2017, Sterblitch também falou sobre a luta contra a depressão. “Sou totalmente depressivo, melancólico, aflito, caótico. Faço análise há um tempo, mas reconheço que não sou 100% feliz. Não tenho vergonha de dizer que sou mais triste do que alegre. Meu trabalho é minha tábua de salvação.”, disse, na época ao canal Multishow.

Atualmente, Sterblich interpreta Zeca na novela 'Éramos Seis', da TV Globo.