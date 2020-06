Ator Ansel Elgort se defende de acusação de estupro: 'relação consensual'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O ator Ansel Elgort, de 'A Culpa é das Estrelas’, contou sua versão em seu perfil do Instagram, na madrugada deste domingo (21), das acusações de que teria estuprado uma fã. Ele contou que teve uma relação legal e consensual com a adolescente, que na época, ela teria 17 anos e ele 20 anos.

"Fiquei angustiado de ver os posts nas redes sociais sobre mim que vêm circulando nas últimas 24 horas. Eu não posso alegar que entendo os sentimentos de Gabby, mas a sua descrição dos eventos simplesmente não é o que aconteceu", disse ele. "Eu nunca agredi e nunca agrediria alguém. O que é verdade é que em 2014, em Nova York, quando eu tinha 20 anos, Gabby e eu tivemos uma relação breve, legal e inteiramente consensual", disse o ator.

O ator explicou que não soube lidar com o término da relação entre eles e pediu desculpas pelo comportamento. ”Infelizmente, eu não lidei com o término bem. Eu parei de responder a ela, o que é uma coisa imatura e cruel de se fazer com alguém. Eu sei que essa desculpa atrasada não me absolve do meu comportamento inaceitável quando eu desapareci”.

Ao finalizar, Ansel Elgort afirma que tem sente vergonha pelo ocorrido. ”Olhando para trás e a minha atitude, eu me sinto enojado e extremamente envergonhado pela forma como agi. Eu sei que preciso continuar a refletir, aprender e trabalhar para crescer a empatia”.