Com vasta ficha criminal, 'Bozo' é preso após denúncia anônima

Anjos e demônios

Um homem, conhecido como 'Bozo', foi preso nesta segunda-feira (29) após denúncias feitas aos Policiais Civis da Delegacia de Combate às Drogas. De acordo com o Sistema Globo, ele estava em Bangu, no Rio de Janeiro, e contra ele foram expedidos seis mandados pela Justiça de prisão preventiva – por tempo indeterminado.

A polícia informou que constam na ficha criminal do suspeito 33 anotações criminais – 29 delas por roubo e roubo de cargas. As investigações afirmam que o suspeito agia nas proximidades do bairro onde foi preso. 'Bozo' também é investigado por possível ligação com traficantes de drogas da favela.

O homem foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro.