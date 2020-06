Após vazamento de dados por hackers, Ministra Damares Alves declara: 'não vão nos intimidar'

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Após a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ter seus dados vazados nas redes sociais pelo movimento hacktivista Anonymous Brasil, ela declarou que não vai se intimidar com as ações do grupo.

"Não vão nos intimidar", escreveu no Twitter. Damares também compartilhou uma nota divulgada pelo Ministério da Mulher em repúdio aos vazamentos.

"O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos repudia a divulgação criminosa de dados, em clara violação aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem", afirma a nota do Ministério.