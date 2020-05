Anonymous ressurge e ameaça autoridades após morte de George Floyd: 'iremos expor seus crimes ao mundo'

Fidelidade e filhos durante o confinamento

#Anonymous voltou das cinzas



Realmente 2020 não é para amadores pic.twitter.com/rZxj6JZann — Jorge Casemiro (@leleitac) May 31, 2020

O grupo hacktivista Anonymous ressurgiu inesperadamente na internet na madrugada deste domingo (31), cobrando ações das autoridades contra os policiais que mataram George Floyd.

No vídeo, o integrante se dirige à polícia de Minneápolis. Leia a íntegra do que foi dito: "Policiais que matam pessoas e cometem outros crimes precisam ser responsabilizados assim como o restante de nós. Caso contrário, eles acreditarão que têm licença para fazer o que quiserem. Vocês dirão que isso é o feito de apenas 'algumas maçãs podres', mas o que dizer dos policiais que permanecem e não fazem nada enquanto eles cometem crimes contra as pessoas, e departamentos de polícia como o seu que se recusam a processar esses criminosos como faria com uma dessas pessoas que juraram proteger. O povo já se cansou da corrupção e violência dessa organização que promete mantê-las seguras. Depois dos eventos dos últimos anos, muitas pessoas agora estão começando a entender que vocês não estão aqui para nos salvar, mas sim para nos oprimir e realizar a vontade da classe dominante criminal. Vocês estão aqui para manter a ordem das pessoas no controle, não para fornecer segurança para as pessoas que estão sendo controladas. Na verdade, vocês são o próprio mecanismo que as elites usam para continuar seu sistema global de opressão, e o mundo está finalmente começando a acordar para isso. E as pessoas estão ficando cada vez mais revoltadas toda vez que veem sangue desnecessariamente derramado sem consequências. Esses policiais devem enfrentar acusações criminais. E o oficial Chauvin, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça, então iremos expor os seus muitos crimes ao mundo. Nós somos Legion! Nós aguarde".

Em seguida, o grupo divulgou uma lista, acusando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família, além de outras personalidades famosas, de estarem envolvidas com tráfico infantil. Acompanhe o Portal do Holanda e fique por dentro de mais novidades sobre o assunto em breve.