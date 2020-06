Anonymous divulga dados pessoais de Bolsonaro, filhos e aliados

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

O grupo de hackers Anonymous, que tem divulgado informações sobre famosos e políticos desde domingo, expôs na noite dessa segunda (1º) dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, deputado federal e vereador respectivamente e aliados.

Os hackers divulgaram número de telefone, CPF, endereços e declarações de bens imobiliários. Além da família Bolsonaro, os ministros da Educação Abraham Weintraub, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também foram alvos do vazamento.

Minutos após a postagem, o Anonymous apagou o post. “Apagamos os documentos com as informações pessoais do Carlos Bolsonaro e do Jair, todos conseguiram salvar? O twitter é automático, esse tira do ar esse tipo de arquivo, por isso retiramos. Vocês podem compartilhar o link pela DM. Quem tiver comenta, quem quiser também”, afirmou o perfil.