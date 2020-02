Flamengo vence a Recopa e conquista 3 taças em 10 dias

Flamengo e Independiente del Valle se enfrentaram nesta quarta-feira (26), às 21h30, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela Recopa Sul-Americana, que colocou em campo os campeões da Copa Libertadores 2019 e da Copa Sul-Americana 2019.

No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2, mas nesta noite, o time Rubro Negro venceu o equatoriano por 3 a 0.

O time escolhido por Jorge Jesus, precisou jogar com um atleta a menos desde o primeiro tempo de jogo, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi o destaque do jogo, responsável pelo primeiro gol e por ter dado assistência do segundo, marcado por Gerson, que também estremeceu a rede do Dell Vale no segundo.

O Flamengo já entra em campo no próximo sábado pela Taça Rio, e na próxima semana, irá estrear a fase de grupos da Libertadores na Colômbia.