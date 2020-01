'Anne with an E': real motivo do cancelamento da série é revelado

O cancelamento da série 'Anne with an E', da CBC transmitida pela Netflix, deixou muita gente chateada, principalmente os fãs brasileiros que amaram o seriado logo de cara.

Nesta quinta-feira (23) o motivo do cancelamento foi finalmente explicado, em um artigo do ScreenRant.

Conforme a publicação, a série teve que se despedir sem um desfecho oficial para alguns personagens por conta da baixa audiência. Segundo a executiva Sally Catto, da CBC, a série não conseguiu atingir o público específico da Netflix - entre 25 e 54 anos.

Em uma entrevista ao Financial Post, a presidente da CBC, Catherine Tait, criticou o serviço de streaming: “Vários países fizeram acordos, como esse que fizemos, com a Netflix e ao longo do tempo, começamos a perceber que estávamos aumentando o crescimento da Netflix, ou da Amazon, ao invés de aumentar o nosso crescimento doméstico e nossa indústria".

Desde que o fim da série foi decretado, durante o lançamento da 3ª temporada, fãs passaram a fazer campanhas para que o seriado retorne e dê um final aos personagens. Mas as informações são de que se esses pedidos tomarem força, se a série retornar deverá ser transmitida por outro canal ou serviço de streaming.