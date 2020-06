Anna Carolina Jatobá perde direito ao semiaberto após ligar para filhos da cadeia

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabela Nardoni, 5, em 2008, sua enteada na época, perdeu o direito ao regime semiaberto após ser flagrada conversando com os filhos, por meio de uma chamada de vídeo, na penitenciária de Tremembé em São Paulo, onde cumpre pena.

De acordo com a Folha de São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária afirma que Anna "cometeu falta grave" sendo punida com a volta ao regime fechado. "Durante atendimento por videoconferência com sua advogada, esta fez uma chamada de celular com familiares da presa, fazendo o contato da reeducanda com parentes, o que é proibido", diz trecho da nota.

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado de Isabela Nardoni. A menina foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde o casal morava, Anna Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos pelo crime e Alexandre Nardoni a 31 anos.